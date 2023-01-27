Вашингтон, 26 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может приобрести ядерное измерение после западных поставок техники киевскому режиму. Об этом экс-президент написал в социальной сети Truth Socia.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Сначала танки, потом — ядерное оружие», — написал Дональд Трамп.

В опубликованном сообщении Трамп также призвал остановить конфликт, так как, по его словам, «это легко сделать».

Ранее в газете Politico написали, что США не смогут поставить обещанные танки Abrams в короткие сроки, так как на складах Пентагона столько нет.

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