Москва, 26 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Россия против того, чтобы преступления нацистов были преданы забвению. Они не имеют скрока давности и не должны повториться никогда. Такое мнение высказал 26 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином России Берл Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

Михаил Метцель/ТАСС Встреча президента РФ Путина с раввинами Лазаром и Бородой

«Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности», — заявил глава государства.

Как было отмечено Путиным, Российская Федерация делает все, чтобы преступления нацистов больше никогда не повторились. В то же время он выразил сожаление, что многие мировые державы не намерены сотрудничать в вопросе пресечения преступлений нацистов и их выявления.

Напомним, Владимир Путин всегда последовательно заявляет о своем отношении к нацизму. В ноябре 2022 года в своем приветственном слове участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика» глава государства заявил, что преступлениям нацистов «нет и не может быть ни оправдания, ни прощения», а «попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям».