Москва, 26 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Международные резервы России в период с 13 по 20 января увеличились на $2,6 млрд и достигли $594,6 млрд. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Отмечается, что рост составил 0,4% в связи с положительной переоценкой резервов.

13 января общий объём резервов составлял $592 млрд.

Напомним, в июне 2022 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для российской экономики страны значительно изменились, причём надолго или навсегда.