Вашингтон, 26 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Власть главы киевского режима Владимира Зеленского была подорвана после решения руководства России наносить удары по энергетической инфраструктуре на захваченной Киевом территории Украины. Об этом 26 января заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Риттера, в данный момент экономика Украины фактически «разорвана в клочья», и если бы Вашингтон не выделял Киеву прямую финансовую помощь, исчисляющуюся десятками миллиардов долларов, украинская хозяйственная отрасль моментально бы рухнула.

«И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена. <…> Поскольку русские продолжают ликвидацию энергосистемы <…>, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского», — сказал он.

Также отставной офицер разведки американской морской пехоты отметил, что снижение рейтинга главы режима Киева стало причиной того, что в украинских высших эшелонах начались борьба за власть и большое количество интриг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что страны Запада, согласившись поставлять Украине ударное вооружение, приняли решение, которое выводит конфликт на Украине на принципиально иной уровень.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.