Москва, 26 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Около половины российских субъектов закончили свои бюджеты в 2022 году с дефицитом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что дефицит федерального бюджета, по предварительным данным, за январь–декабрь 2022 года превысил 3,3 триллиона рублей.

«Для чистоты, 2022 год завершился тем, что около половины субъектов закончили свои бюджеты с дефицитом. Это правда. Это подтверждает и федеральное казначейство, и Министерство финансов», — сказал сенатор в ходе совещания со статс-секретарями министерств и ведомств в Госдуме.