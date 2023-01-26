Лондон, 26 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Поставка киевскому режиму 14 танков Challenger 2 запланирована на конец марта. Об этом 26 февраля сообщил замглавы минобороны Великобритании Алекс Чак, выступая в парламенте королевства.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Он добавил, что, кроме того, будет организовано обучение украинских военнослужащих для использования вооружения.

«Что касается вопроса обучения, оно начнется на следующей неделе в понедельник», — сообщил Чак.

Стоит отметить, что в Польше ранее заявили о готовности поставить на Украину немецкие танки Leopard 2 в течение нескольких недель, после того как для них подготовят танковые экипажи из военнослужащих ВСУ.