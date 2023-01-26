Донецк, 26 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Кадры ближнего боя российских штурмовиков против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении появились в телеграм-канале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Штурмовик

Видеозапись демонстрирует как российские военные открывают огонь из стрелкового оружия, ручных и подствольных гранатометов по позициям ВСУ, которые находятся в нескольких сотнях метров. Военные ВС РФ находятся сначала в полуразрушенном здании, а затем сменили позицию.

«Работаем, пацаны, давай-давай», — слышно команду одного из российских военных.

Конкретное место столкновения не раскрывается. Известно, что ближний бой, показанный на этих кадрах, произошел в начале недели.