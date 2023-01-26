Берлин, 26 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Министр обороны Федеративной Республики Германии Борис Писториус заявил, что не видит повода для радости в решении германской стороны поставить Украине танки Leopard-2.

IMAGO/ Frederic Kern/ Geisler-Foto/globallookpress.com Борис Писториус

«Данное решение — историческое… Принятие подобного решения никогда нельзя считать поводом для радости», — цитирует главу оборонного ведомства издание Die Welt в четверг, 26 января.

Также Писториус отметил, что считает передачу немецких танков «правильным и своевременным решением».

Вчера, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц принял окончательное решение о поставке киевскому режиму 14 танков Leopard-2.