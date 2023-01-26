Вашингтон, 26 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В администрации президента США несколько месяцев назад грозили «наказать» Саудовскую Аравию за поддержку сокращения добычи нефти, вопреки просьбе Вашингтона, но теперь подобные заявления сошли на нет. Об этом говорится в опубликованной 26 января в газете The Washington Post статье журналиста Мисси Райан.

Danil Shamkin/globallookpress.com Добыча нефти

Она отметила, что единственной мерой с американской стороны на такую помощь Москве стали ограничения на сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере обороны. По мнению журналистки, это подчёркивает нехватку привлекательных вариантов у Вашингтона, когда нарастает конкуренция с Россией и Китаем на Ближнем Востоке.

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи отметил, что США долгое время не обращали внимание на то, что в Саудовской Аравии нарушают права человека, и поставляли королевству оружие, надеясь на поддержку во время нефтяного кризиса.

«Таким образом, возникает вопрос, почему мы так сильно с ними связаны, учитывая всё их сомнительное поведение, если они не готовы предпочесть нас России», — сказал Мерфи.

Напомним, страны ОПЕК и Россия в октябре 2022 года согласовали рекордное с 2020 года сокращение объёмов добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. После этого США, чтобы сдержать рост цен, продали из стратегических запасов 10 млн баррелей нефти.