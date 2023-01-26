Москва, 26 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его «камарилья» без помощи стран Запада не смогут просуществовать даже один день. Об этом 26 января написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Как отметил Медведев, не очень здоровые люди могут наделять других своими фобиями и проблемами, что называется психологической проекцией, при которой свой собственный страх воспринимается как страх кого-то другого.

«Вот, скажем, очевидное: нелепая опереточная фигурка в зелёной засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно», — написал он в своём сообщении.

Также зампред Совбеза уточнил, что при этом такой человек заявляет, что ему не о чем и не с кем говорить в России и считает, что он «мощный закалённый в сражениях полководец, крупный государственный деятель, глава страны (палаты) 404, почти гетьман, фигура мирового, можно сказать, вселенского масштаба».

При этом Медведев указал, что в дальнейшем такая реальная психологическая проблема может перерасти в психиатрическую, и добавил, что целью таких заявлений является выспрашивание у Запада новых подачек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава режима Киева Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России продвигаются на востоке.