Москва, 26 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Жители новых регионов России будут получать выплаты, компенсации и пенсии так же, как все остальные жители РФ. Законопроект для включения этих субъектов в систему соцстраха направлен на рассмотрение. Об этом сообщил 26 января в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Как пояснил глава правительства, речь идет о выплатах по больничному листу, а также о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, которые, по словам Мишустина, раньше в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях не предусматривались.

Помимо этого, по российским законом будут выплачиваться компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Отмечено также, что с 1 марта для жителей новых субъектов России будут начисляться по российским законам пенсии.

«Следующий значимый законопроект — о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам», — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минтруда РФ разработал проект закона об особенностях социального и пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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