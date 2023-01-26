Москва, 26 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Представители концертного зала «Барвиха Luxury Village» в разговоре с ИА REGNUM рассказали, что после отмены концерта Валерия Меладзе сдали билеты лишь несколько человек. Ожидаемого спада продаж билетов на концерт, где вместо Меладзе выступит Владимир Пресняков, не случилось. По словам продюсера концертного зала Сергея Зотина, билеты на Преснякова раскупают даже охотнее.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Пресняков

Речь идёт о концерте Валерия Меладзе, который был запланирован на 8 марта. Вокруг 57-летнего заслуженного артиста развернулся серьёзный скандал, итогом которого стала отмена его выступления не только в «Барвиха Luxury Village», но и в других городах России: Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Иркутске.

В начале года Меладзе выступал на корпоративном мероприятии в Дубае, где произнес «героям слава!» в ответ на выкрик из зала «Слава Украине». Этот момент попал на видео и быстро разлетелся в интернете. Поступок артиста вызвал бурю негодования. Меладзе даже предложили лишить почетных званий. А сенатор Елена Афанасьева и вовсе потребовала забрать у певца российский паспорт.

Уже на следующий день артист опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором объяснил свою позицию, поделился переживаниями и сообщил, что лишь ждёт примирения сторон. Но это не помогло, Меладзе уже лишился возможности отыграть запланированные концерты. Один из них должен был состояться в зале «Гранд Холл» в Красноярске 2 мая 2023 года, но на сайте оператора «Красбилет» концерт артиста уже находится в графе «Отмены».

Запланированный концерт в «Барвиха Luxury Village» отменять не стали, организаторы поступили иначе, они просто заменили Меладзе на Владимира Преснякова. И, по словам продюсера площадки Сергея Зотина, не прогадали, зрители стали активнее покупать билеты, а случаи возвратов оказались единичными.

«Проданные билеты на Меладзе просто перешли на Преснякова. Зрители увидели, что исполнитель поменялся, и у них появился выбор — сдать билеты или пойти на Преснякова. Билеты сдали всего несколько человек, причем это произошло еще до смены выступающего. У людей, наверное, просто изменились планы на 8 марта, — объясняет Сергей Зотин и добавляет, — На Преснякова продажи идут очень хорошо, не хуже, чем на Меладзе, а то и лучше, и мы ожидаем максимальный ажиотаж уже ближе к мероприятию».

На вопрос журналиста, сможет ли Валерий Меладзе в будущем выступать на их площадке, Зотин заявил, что всё будет зависеть от спроса. Если после всех скандалов Валерий всё еще останется востребованным в России, то «Барвиха» не будет против.

Представители Владимира Преснякова также высказались о ситуации с заменой артиста.

«Там ежегодно 8 марта работал Меладзе. Так было запланировано и год назад, но что-то изменилось. Теперь в этот день в концертном зале «Барвиха» запланирован концерт Владимира Преснякова. И мы к нему готовимся», — пояснила в беседе с ИА REGNUM pr-менеджер Преснякова Анна Исаева.

Журналистам ИА REGNUM удалось пообщаться и с представителями концертных залов в Красноярске, Иркутске и Барнауле, где также были отменены концерты Валерия Меладзе. Менеджеры рассказали, что сами КЗ никаких издержек из-за срыва концертов не понесут. Все траты лягут на плечи организаторов тура Меладзе по Сибири, в этой роли выступала красноярская компания ООО «Музыкальный город». Её руководитель Марина Рыжова на вопросы об убытках отвечать отказалась и предложила журналистам обратиться к представителям Меладзе.

Беседовала Надежда Румер