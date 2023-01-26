Белгород, 26 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 26 января, сообщил об обстреле села Муром со стороны Вооруженных сил Украины.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Последствия обстрела ВСУ

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа…» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет, а из-за повреждения линии электропередачи половина села осталась без света.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что Александровка, Горловка, Макеевка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.