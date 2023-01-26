Пномпень, 26 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Помощь в обучении украинских сапёров разминированию исключительно гуманитарная акция, военной помощи Украине Камбоджа оказывать не будет, заявил 26 января камбоджийский премьер-министр Хун Сен, пишет Khmer Times.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен

По его словам, камбоджийцы готовы провести курсы по разминированию для всех, в том числе для сапёров из России.

«Камбоджа не отправляла на Украину ни войск, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам», — сказал Хун Сен.

Накануне, 25 января, МИД Камбоджи заявил, что страна придерживается политики нейтралитета и что решение провести технические тренинги по разминированию для украинских сапёров принято исключительно на гуманитарной основе.

Камбоджийское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию, распространённую телеграм-каналом Demografiya upala, причислившим Камбоджу к странам, поддерживающим Киев военными средствами.