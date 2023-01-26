Москва, 26 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Мобилизованные в рамках частичной мобилизации граждане проходят боевую подготовку на одном из полигонов Минобороны России. Кадры работы с инструкторами оборонное ведомство разместило 26 января в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Как рассказал командир взвода с позывным Гарпун, военные, которые после обучения отправятся в зону спецоперации, под руководством опытных инструкторов совершенствуют такие навыки, как «уничтожение групп противника, выявление одиночных целей, уничтожение снайперских групп», обучаются стрельбе из различного вооружения, а также осваивают тактические основы ведения боя.

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«Я здесь с начала спецоперации. Самое главное ― обучение моих подчинённых», — сказал инструктор.

«До обеда мы работаем с установками ПТУР (противотанковых управляемых ракет. — Ред.). После ― тактическая стрельба», ― рассказал командир отделения.

Все тренировки с военнослужащими проходят с учётом специфики специальной военной операции. Подчеркнули в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России показало кадры тренировок мобилизованных по управлению танками Т-72БЗ. Подготовка проходит на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкалье.

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