Брюссель, 26 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Введение ограничения цен на нефтепродукты из России продолжает обсуждать с «Группой семи» (G7) Европейский союз, заявление на эту тему может быть сделано в течение ближайших дней. Об этом 26 января рассказал на брифинге в Брюсселе представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами — членами [ЕС] по введению лимита цены на эти товары», — сказал он.

Также представитель пресс-службы предложил представителям СМИ следить за ананасами ЕК, которые могут быть сделаны по этому вопросу в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Санкт-Перербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) были отмечены рекордные показатели продаж нефтепродуктов. Объём продаж 25 января составил 167,732 тыс. тонн, что стало новым рекордом за последние 12 лет.