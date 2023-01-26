Нижегородская область, 22 августа, 2000, 13:34 — ИА Регнум. В Сормовском парке культуры Нижнего Новгорода будет установлена новая чугунная решетка. Ее изготовил Каслинский чугунолитейный завод, который находится в Челябинской области. Решетка необычна тем, что выполнена по эскизам мастеров 18 века. Она похожа на решетку Летнего сада в Питере. Установкой решетки в Нижнем будет заниматься фирма "Барокко". По словам ее директора, пока еще не решен вопрос с перевозкой решетки в город. Но к 10 сентября, когда будет отмечаться День города, ворота будут стоять на месте.