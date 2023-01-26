Курск, 26 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Курской области сообщило о пожаре, произошедшем в четверг на открытой территории торгово-производственного предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 12:43 26 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании здания по адресу: ул. 1-я Прогонная г. Курск», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила около 500 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено 27 человек, 10 единиц техники, а также 22 человека и 6 единиц техники от МЧС России.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщала о возгорании в цехе по изготовлению металлоизделий.