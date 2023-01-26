Вашингтон, 26 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), операция Вооружённых сил (ВС) РФ в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР) будет завершена в течение скорого времени. Их мнение 26 января приводит американский журнал Newsweek.

Виктор Антонюк/РИА Новости Артиллеристы ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Отмечается, что аналитики уверены, что ограниченные штурмовые удары российских войск на луганском направлении — это «отвлекающий манёвр» для предстоящей «решительной наступательной операции».

Также эксперты отметили, что, исходя из размера и характера этих атак российских сил, они предполагают, что таковые — это скорее попытки «отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта», а не согласованные действия по возобновлению наступления для закрепления на центральном запорожском и западном донецком направлениях.

При этом в ISW указали, что темпы наступления ЧВК «Вагнер» на Артёмовск, по их мнению, снизились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что он уверен, что Вооруженные силы Украины физически не способны к активным наступательным действиям до конца марта этого года.