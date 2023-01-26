Москва, 26 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. На пособия по безработице жителям новых регионов России в 2023 году будет направлен 1 млрд рублей. Такое решение принято правительством России, сообщил 26 января его председатель Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Как отметил премьер-министр, для предоставления поддержки людям, потерявшим работу, проживающим в вошедших в состав России областях и республиках, «правительство направит свыше миллиарда рублей на текущий год». При этом надо учесть, чтобы выплаты доставались тем, кто в них действительно нуждается.

В этих целях он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда и соцзащиты Антону Костякову проследить за внедрением системы социальной защиты.

Напомним, в декабре 2022 года вице-премьер Денис Мантуров сообщил о запуске процесса синхронизации законодательства регионов России, вошедших в состав страны в 2022 году, с федеральными законами.