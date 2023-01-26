Анкара, 26 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО из-за того, что власти данного королевства оправдали сожжение Корана в Стокгольме, что коснётся и Финляндии, так как вопрос о вхождении обеих стран в альянс является единым процессом. Об этом 26 января заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы не получали предложений разграничить процессы вступления Швеции и Финляндии. Раз мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно», — сказал министр.

Он добавил, что сожжение Корана является «расисткой» акцией и не может быть оправдано ценностью «свободы выражения». По мнению Чавушоглу, те, кто разрешает подобные акции, — участники «преступления».

Напомним, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее осудил сожжение Корана в Стокгольме перед посольством Турции, но также добавил, что акция была законной, а свобода выражения — фундаментальная часть демократии.