Асмэра, 26 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг, 26 января, прибыл с визитом в Эритрею, расположенную в Восточной Африке на побережье Красного моря.

Светлана Шевченко/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Отмечается, что в рамках турне по странам африканского континента Сергей Лавров в ближайшее время встретится с президентом страны Исайясом Афеверки.

Несмотря на то, что российский министр никогда ранее не посещал Эритрею, между странами налажен стабильный политический контакт, а в апреле 2022 года глава внешнеполитического ведомства африканской страны Осман Салех приезжал в Москву с рабочим визитом.

Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Анголы Тете Антониу обсудил ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также реформу Совета Безопасности ООН.