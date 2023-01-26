Москва, 26 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Включение меблировки в ипотеку на квартиры на первичном рынке жилья позволит покупателям не брать дополнительные кредиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Ранее СМИ сообщали, что ведомство прорабатывает концепцию включения меблировки кухни в ипотеку на первичное жилье.

«Это даст возможность снизить стоимость приобретения для гражданина процентов на 15-20, а то и больше. Это даст возможность ему не брать никакие потребительские кредиты после ввода, имея ипотеку, на меблировку», — сказал Стасишин.

По его словам, нововведение позволит поддержать также производителей мебели.

«Это не будет обязанностью. Это будет правом. Если застройщик предлагает такие услуги, он должен их предлагать в соответствии со всеми нормами 214-го федерального закона», — добавил замминистра.