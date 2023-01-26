Анапа, Краснодарский край, 26 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Анапе на дне Черного моря обнаружили тело 16-летнего школьника, сообщает РЕН ТВ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

Тело девятиклассника нашли во время осмотра пляжа санатория «Русь». Останки обнаружили на глубине около полутора метров в двух метрах от берега. Возле погибшего мальчика также обнаружили полиэтиленовый пакет с морской галькой. Его личные вещи правоохранительные органы нашли на берегу.

Точная причина смерти не уточнятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в грудь. С пулей у сердца 61-летний мужчина ходил несколько часов.