Киев, 26 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Первым заместителем генпрокурора Украины назначен Алексей Хоменко, сообщили 26 января в пресс-службе украинского надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заместителями генпрокурора Украины назначены Виктория Литвинова и Антон Войтенко. Своих замов сегодня представил сотрудникам ведомства генпрокурор Украины Андрей Костин.

Напомним, 24 января ушёл в отставку замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он был уволен по собственному желанию, но ранее появилась информация о поездке чиновника «к семье на отдых в Испанию» на десять дней.

На следующий день, 25 января, появилась информация о том, что в пяти регионах Украины уволены главы областных прокуратур.