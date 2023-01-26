Анкара, 26 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В МИД Сербии объяснили причину неприсоединения к санкциям против России. По словам главы внешнеполитического ведомства Ивица Дачича, от этого шага останавливает в том числе и косовский вопрос. Россия поддерживает Сербию в этом вопросе и для сербов было бы некорректным выступать против неё, заявил Дачич журналистам во время визита в Турцию.

Chatham House Ивица Дачич

«Мы не присоединились к санкциям против Российской Федерации из-за <…> проблем, которые у Сербии связаны с территориальной целостностью и суверенитетом, то есть с косовским вопросом, в котором Россия поддерживает Сербию на различных площадках. Для Сербии было бы некорректно вводить санкции против России», — отметил министр.

Дачич также отметил, что от санкций против России Сербия отказывается и из-за экономических интересов.

Напомним, в начале января 2023 года президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что если ему скажут ввести санкции против России, то, наверное, ему придется это сделать под большей угрозой, чем давление. По его словам, в 2023 году он ожидает усиления давления на Сербию по вопросам Метохии и Косова, а также введения новых санкций Евросоюза против России.