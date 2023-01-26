Донецк, 26 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Александровка, Горловка, Макеевка и Пантелеймоновка были обстреляны украинскими войсками. Об этом 26 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 11:38 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, в 12:15 — восемь снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 12:30 — пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка и в 13:10 — пять снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Также указывается, что в 13:20 со стороны украинских войск было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм по Пантелеймоновке, в 13:25 — восемь снарядов калибра 155 мм по Александровке, в 13:30 — 12 и 14 снарядов калибра 155 мм по Пантелеймоновке и Петровскому и Кировскому районам Донецка соответственно, в 13:55 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 14:10 — шесть снарядов калибра 155 мм по Александровке, в 14:30 — пять снарядова калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, и в 14:45 — три и четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и Киевскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины при задействовании американских РСЗО M142 HIMARS обстреляли Белокуракино в Луганской Народной Республике.