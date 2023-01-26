Мелитополь, 26 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что Вооруженные силы Украины физически не способны к активным наступательным действиям до конца марта этого года.

Константин Михальчевский/РИА Новости В зоне проведения спецоперации

«Если говорить о горячем противостоянии, то, однако, с появлением «зеленки», листвы на деревьях, потому что в чистом противостоянии они нам будут проигрывать, даже имея все те элементы техники и оружия, которое им поставляется. Весна может быть ранней, к концу марта — началу апреля листва может появиться», — цитирует Рогова агентство ТАСС 26 января.

Ранее сообщалось, что Германия сможет поставить Украине 14 танков Leopard 2 не раньше начала весны. Также киевский режим получит поддержку в виде танков от Испании, Нидерландов, США, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии и Финляндии.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов выступал с заявлением, что все поставленные Украине американские, британские и немецкие основные боевые танки не помогут ВСУ переломить ситуацию в зоне СВО.