Санкт-Петербург, 26 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. На Санкт-Перербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) отмечены рекордные показатели продаж нефтепродуктов. Объем продаж 25 марта составил 167,732 тыс. тонн, что стало новым рекордом за последние 12 лет. Обновлен рекорд 4 марта 2011 года, составлявший 164,96 тыс. тонн, говорится в сообщении биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что доля автомобильных бензинов в новом рекорде составила 32%. Дизельного топлива было продано более 79 тыс. тонн — 47%. Меньш всего составила доля авиационного керосина — 8%, сжиженных углеводородных газов — 6% и топочного мазута — 3%.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами. Полное эмбарго на поставку нефтепродуктов начнёт действовать с 5 февраля 2023 года.