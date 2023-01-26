Киев, 26 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В ряде украинских регионов 26 января зафиксированы повреждения энергообъектов, сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Pavlo Palamarchuk/globallookpress.com Взрывы на территории Украины

Отмечается, что повреждения оборудования произошли в результате «ракетных ударов» в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.

Ведомство уточнило, что на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование.

«Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области», — сообщает ведомство.

Также сообщается, что аварийные отключения энергоснабжения действовали во всех украинских регионах «во время атаки», но сейчас регионы постепенно возвращаются к плановым графикам ограничений.

«Дефицит в системе значителен, — отмечает украинская энергокомпания. — До всех областей доведены лимиты потребления».