Москва, 26 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Готовность рассмотреть предложение основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о прибытии в ЛНР для участия в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине высказал Игорь Стрелков (Гиркин). Он написал об этом 26 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

По словам Стрелкова, он считает, что такого рода предложения не делаются публично и должны подкрепляться переговорами в нормальном режиме через официальных представителей «Вагнера».

«Пока я никаких конкретных предложений не получил — могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее», — написал он.

Также Стрелков написал, что его номер его телефона известен в СМИ и Пригожин с его аппаратом могут его найти для контактов, и добавил, что не намерен ехать в ЛНР «только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемыми».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель частной военной компании (ЧКВ) «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Игрою Стрелкову, ранее критиковавшему руководство названной ЧВК и его лично, прибыть в зону спецоперации в ЛНР для участия в военных действиях.

Отметим, Игорь Стрелков известен тем, что в 2014 году вывел войска ДНР из Славянска и Краматорска. Ранее он неоднократно выступал с критикой в адрес руководства ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина.