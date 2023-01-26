Москва, 26 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Главное средство борьбы с обещанными Киеву западными танками назвал военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в своем телеграм-канале.

Armin Weigel/globallookpress.com Танк Abrams

Со слов эксперта, основным способом борьбы с немецкими танками Leopard 2 и американскими M1 Abrams может стать использование Вооруженными силами России подкалиберных снарядов танковых пушек. Это, как считает Мураховский, «уникальное средство» против танков.

Виктор Мураховский объяснил, что данный вид снарядов отличается от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью. Скорость подкалиберных снарядов может достигать 6120 км в час и даже более.

«Для стабилизации полета таких снарядов используется оперение, их сердечник изготавливается из металлических соединений с высоким удельным весом, в частности из обедненного урана», — рассказала Мураховский.

Эксперт уточнил, что ВС РФ обладают такими подкалиберными снарядами, как 3БМ42 «Манго», 3БМ32 «Вант», 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2», которые способны поражать и Leopard, и Abrams.

Газета Politico пишет, что США не смогут в короткие сроки поставить Киеву обещанные танки Abrams, так как на складах Пентагона их немного.