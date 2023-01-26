Москва, 26 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разработала межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету Х-МД-Э, предназначенную для пуска с беспилотников и кораблей. Об этом говорится в статье журнала «Национальная оборона», посвященной наступившему 26 января 70-летию гендиректора предприятия Бориса Обносова.

Василий Иванов ИА REGNUM Новейшая российская многоцелевая ракета малой дальности Х-МД-Э производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей», — сообщил Обносов журналистам.

По его словам, для ракеты предусмотрено три вида системы наблюдения: полуактивная лазерная, активная радиолокационная или пассивная радиолокационная. В зависимости от этого меняется модификация Х-МД-Э1, Х-МД-Э2 или Х-МД-Э3.

Ранее в КТРВ сообщали, что на ракете Х-МД-Э устанавливается боевая часть массой 30 кг. Этого достаточно для уничтожения танков и укреплённых объектов.