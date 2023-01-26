Берлин, 26 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Федеративной Республики Германии Борис Писториус выразил полное согласие с канцлером Олафом Шольцем об отказе поставить Украине немецкие истребители.

IMAGO/Florian Gaertner/photothek/globallookpress.com Борис Писториус

«Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения», — сказал Писториус в беседе с журналистами 26 января.

Также министр обороны Германии отметил, что ФРГ «ни в коем случае» не станет отправлять на Украину своих солдат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Североатлантического альянса НАТО с требованием поставить истребители и дальнобойные работы для артиллерии.