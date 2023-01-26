Варшава, 26 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Отправка танков западными странами на Украину приведёт лишь к большим потерям и эскалации конфликта. Такое мнение высказали читатели польского издания wPolityce, комментируя заявления бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости помочь Киеву сформировать «танковый кулак».

Иван Шилов ИА REGNUM Вальдемар Скшипчак

«Польский генерал, главное, чтобы через два — три года этот кулак не попал нам в нос. Культ Бандеры имеет свои цели», ― отметил пользователь ghost.

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«Правящая каста Украины посылает людей на смерть, страна превращается в руины, а сама элита ворует, и, конечно же, их родные не гибнут в окопах. Последние увольнения ― шок. Больше не отдавайте им оружие. Покончить с резнёй», ― призвал Dziadek.

Другой читатель считает, что «Леопарды» и «Абрамсы» нужны российским военным, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования собственных танков». По его словам, «появление этих машин на Украине ― подарок для русских».

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«До сих пор я думал, что речь идёт о защите Украины. Теперь, когда говорят о «танковом кулаке», я начинаю сомневаться, что целью является оборона, а не эскалация конфликта и втягивание в него разоружённой Польши», — отметил Paweł Włodkowitz.

Напомним, ранее бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что планируемых поставок западных танков киевскому режиму будет недостаточно для перелома в конфликте. По его словам, нанести российской армии поражение сможет «танковый кулак», состоящий из 350–400 танков.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия приняла решение поставить на Украину роту танков Leopard 2 из 14 единиц. Они будут направлены за счёт запасов бундесвера.