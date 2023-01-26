Москва, 26 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом 26 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие Вооруженных сил РФ

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что ВС России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск около Константиновки в ДНР.

При этом Конашенков указал, что за сутки на донецком направлении российскими войсками были уничтожены более 40 киевских боевиков, а также одна БМП, две реактивные системы залпового огня «Град», американское самоходное орудие М109 Paladin, две гаубицы (Д-20 и «Гиацинт-Б») и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что его подразделение стало третьей отдельной штурмовой бригадой в составе сухопутных войск ВСУ.