Вашингтон, 26 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. США не смогут в короткие сроки поставить киевскому режиму обещанный батальон Abrams из 31 танка, так как на складах Пентагона столько нет. Об этом 25 января сообщает газета Politico, ссылаясь на данные неназванных чиновников.

7th Army Training Command Танк M1 Abrams

«Вы видели, как мы делали это раньше, если у нас нет готовых запасов в США, тогда мы идём по пути закупок», — сказал собеседник журналистам.

Сообщается, что, кроме танков, минобороны США нужно будет закупить восемь ремонтно-эвакуационных машин M88. Также требуется «очень тщательная» программа обучения украинских военнослужащих.

«Танк Abrams — очень сложная единица техники. Это дорого, на нём трудно тренироваться», — заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

В статье отмечается, что США согласились пообещать поставлять Киеву танки, так как в противном случае Германия отказалась бы поставлять Leopard 2. Формально можно было ограничиться одним американским танком, но было принято решение отправить батальон.

Напомним, президент США Джо Байден после того, как объявил о решении поставить танки на Украину, сказал, что Германия не оказывала на него давления.