В Норвегии будут обучать боевиков ВСУ
Власти Норвегии намерены обучать военнослужащих киевских войск
Осло, 26 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Власти Норвегии собираются вести на своей территории обучение украинских боевиков, первые 100 человек из числа которых прибудут в эту страну после Пасхи. Об этом 26 января сообщает газета Dagens Næringsliv.
«Украинские военные впервые пройдут обучение на норвежской земле. Весной около 100 солдат пройдут обучение на базе Ополчения в Трёнделаге», — говорится в публикации.
Также уточняется, что первые киевские боевики приедут в центральную норвежскую провинцию Трёнделаг после празднования Пасхи, и добавляется, что их будут учить навыкам оказания первой помощи, снайперской стрельбе и командованию подразделениями.
Кроме того, отмечается, что в первый раз в Норвегию приедет порядка 100 военных режима Киева, которые в течение почти месяца будут проходить обучение, после чего им на смену прибудет новая группа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал, что Варшава передаст изготовленные в Германии танки Leopard 2 киевскому режиму сразу, как только украинские военные научатся управлять данной техникой.