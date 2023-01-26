Осло, 26 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Власти Норвегии собираются вести на своей территории обучение украинских боевиков, первые 100 человек из числа которых прибудут в эту страну после Пасхи. Об этом 26 января сообщает газета Dagens Næringsliv.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские военные впервые пройдут обучение на норвежской земле. Весной около 100 солдат пройдут обучение на базе Ополчения в Трёнделаге», — говорится в публикации.

Также уточняется, что первые киевские боевики приедут в центральную норвежскую провинцию Трёнделаг после празднования Пасхи, и добавляется, что их будут учить навыкам оказания первой помощи, снайперской стрельбе и командованию подразделениями.

Кроме того, отмечается, что в первый раз в Норвегию приедет порядка 100 военных режима Киева, которые в течение почти месяца будут проходить обучение, после чего им на смену прибудет новая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал, что Варшава передаст изготовленные в Германии танки Leopard 2 киевскому режиму сразу, как только украинские военные научатся управлять данной техникой.