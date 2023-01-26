Осло, 26 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль раскритиковала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом 26 января сообщило издание NRK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«В нынешней ситуации неприемлемо позволять участвовать российским и белорусским спортсменам на международном уровне. <…> В случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жесткие условия», — заявила Кьелль.

Стоит отметить, что разрешение МОК касается только тех россиян, которые публично не поддерживают специальную военную операцию. При этом спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх 2023 года.