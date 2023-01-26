Лондон, 26 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В Великобритании из-за переохлаждения скончалась пожилая женщина, потому что отопление дома слишком дорогое удовольствие, пишет Daily Mail.

Lino Mirgeler/globallookpress.com Отопление

Речь идёт о 87-летней британке Барбаре Болтон, которая была госпитализирована с переохлаждением и развившейся на этом фоне инфекцией органов грудной клетки 11 декабря. Сообщается, что заболевания связаны с тем, что пенсионерка плохо отапливала свой дом.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося, в ходе которого будут изучены обстоятельства, приведшие к смерти британской пенсионерки.