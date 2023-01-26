Киев, 26 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу во второй половине дня 26 января. К настоящему моменту она отменена.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 14:20 мск воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Днепропетровской, в 14:21 мск — в Харьковской и в 14:22 мск — в Сумской областях.

Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, утром 26 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Её отменили во второй половине дня.