Москва, 26 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Владельцам дач и земельных участков может угрожать изъятие собственности за долги перед садово-товарищескими сообществами. С таким предложением выступил ряд риелторских компаний. В частности, направила его российскому правительству федеральная компания «Этажи».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дача

Как рассказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости этой компании Антон Сауков, речь идет о долгах по уплате целевых и членских взносов, если владелец недвижимости не платил их три и более года. Также это касается отчислений по налогам на земли общего пользования, за обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и других.

По словам Саукова, зачастую такие долги всплывают в случае смерти владельца. Земли и дачи оказываются заброшенными, если наследники не вступили в право собственности. По подсчетам экспертов, таких участков в садовых товариществах бывает до 10–20%.

Напомним, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности передачи в пользование третьим лицам объектов имущества общего пользования садовых товариществ.