Москва, 26 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Игорю Стрелкову (Гиркину), ранее критиковавшему руководство названной ЧВК и его лично, прибыть в зону спецоперации в ЛНР для участия в военных действиях. Слова Пригожина на эту тему 26 января приводит его пресс-служба в своём телеграм-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Стрелков

Как отметил Пригожин, он, несмотря на очень негативное отношение к Стрелкову командиров «Вагнера», сумел убедить их в своём решении.

«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», — сказал глава ЧВК «Вагнер».

При этом он уточнил, что сразу Стрелкову высокую должность предложить не сможет никто, так как для этого нужно показать свои возможности, и добавил, что в этом случае «пора переходить от слов к делу».

Отметим, Игорь Стрелков известен тем, что в 2014 году вывел войска ДНР из Славянска и Краматорска. Ранее он неоднократно выступал с критикой в адрес руководства ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина.