Кишинёв, 26 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Кишинёве несколько сотен сторонников партии «Шор» и пенсионеров 26 января вышли на протестную акцию, требуя, чтобы пенсии повысили в соответствии с положениями конституции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы — пенсионеры, которые голодают. Мы не можем оплачивать огромные счета за коммунальные услуги из-за цен и тарифов, которые растут с каждым днём. Мы — народ, и мы хотим, чтобы нас услышали те, кто нами управляет и кто должен решать наши проблемы!» — процитировали в пресс-службе одну из участниц акции.

Сообщается, что протестующие пытались провести акцию возле парламента республики, чтобы их услышали депутаты, принявшие закон об отмене индексации пенсий в зависимости от темпов инфляции. Но активистов не пропустили к законодательному органу сотрудники полиции. Акцию пришлось провести в сквере Национального театра оперы.

«Почему вы затыкаете нам рот? Почему вы запрещаете нам приходить и высказывать свое мнение перед парламентом?» — заявил один из пенсионеров.

По данным журналистов, участники акции скандировали: «Позор» и «Долой диктатуру».

Напомним, в Молдавии инфляция по итогам 2022 года превысила 30%. Парламент республики постановил, что ежегодное повышение пенсий в стране, которое должно быть 1 апреля, составит в 2023 году 14,1%. При этом министрам с 1 января повысили зарплату более чем на 40%.