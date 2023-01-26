Николаев, Украина, 26 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. О мощных взрывах в Николаеве сообщает 26 января телеграм-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Напомним, ранее во всех украинских регионах была объявлена воздушная тревога, в Николаевской области — 8:20 мск.

Украинские паблики сообщили о взрывах в ряде городов, а затем — о повреждениях энергообъектов. В Николаеве наблюдались проблемы с работой электротранспорта.

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