Будапешт, 26 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Строительство в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2» будет продолжено. Инвестиции в проект будут ускорены. Об этом рассказал по итогам телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Максим Блинов/РИА Новости Петер Сийярто

Он отметил, что в российском правительстве придают большое значение развитию «Пакша», что является хорошим известием для Венгрии. Он также подчеркнул, что энергетический кризис продемонстрировал, что состояние безопасности стран напрямую зависит от того, сколько собственной электроэнергии они производят.

«Мы договорились, что ускорим инвестиции везде, где это возможно», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.

Напомним, «Пакш» является единственной в Венгрии атомной электростанцией. При этом она выдает половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии.