Москва, 26 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Роман Газенко

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

Однозначный вывод о крайне негативных экономических и социально-политических последствиях перевода малого и среднего предпринимательства ювелирной отрасли на общую систему налогообложения (ОСНО) сделали участники экспертного совещания, состоявшегося 15 декабря 2022 года в ИА REGNUM. Ведущие предприниматели отрасли, руководители профильных общественных организаций, представители политологического и депутатского сообществ негативно оценили последствия реализации второй части федерального закона №47, согласно которой малый и микробизнес ювелирной отрасли лишаются права на применение упрощённой системы налогообложения и обязаны перейти на систему ОСНО с применением НДС.

1 января, несмотря на результаты научную экспертизы, пресловутый закон вступил в силу. Насколько оправдываются алармистские прогнозы и можно ли уже сейчас, по прошествии нескольких недель, сделать выводы относительно тенденций реализации нового закона? Об этом шла речь в интервью ИА REGNUM Янины Гришиной, председателя РОО «Содействие малому бизнесу».

— В ходе экспертной дискуссии в ИА REG участники высказали общее мнение: если 47 ФЗ в нынешнем виде вступит в силу, это запустит процесс ликвидации отечественной ювелирной отрасли. По оценке первых двух декад января: сбывается ли прогноз?

— Увы, прогноз сбывается. Попутно добавляются негативные факторы. В конце декабря минувшего года Госдумой был преподнесён «предновогодний сюрприз»: отменили запрет юридическим лицам на покупку у физических лиц золота. Мы предупреждали, что расцветёт теневой рынок драгметаллов. В итоге с 1 января взлетели продажи на платформе «Авито» физическими лицами ювелирных изделий. Для представления о масштабе: если в декабре прошлого года мы отфиксировали около 80 тысяч подобных объявлений, то на сегодняшний день только на этой платформе их уже свыше 800 тысяч.

И эта тенденция — рост предложений продажи физлицами ювелирных изделий из золота — только начало лавинообразного процесса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

— Как это связано с предсказанной вами ликвидацией ювелирной отрасли?

— Приведённая статистика взлёта серого рынка золота — это оборотная сторона удара по малому и среднему бизнесу, составляющему свыше 90% предприятий ювелирной отрасли страны. Только за три недели января, как мы и предсказывали, закрылось 10% таких предприятий. Это — только начало лавинообразного процесса. При закрытии ИП и желании остаться индивидуальным предпринимателем требуется отдать государству 20% с остатков. Ну, понимаете, люди же не дураки. Работали годами, развивали производства, платили аренду, содержали персонал — то есть поддерживали социальную стабильность.

— …и платить налоги?

— Именно. Сейчас у них изымают 20% с нереализованной продукции только за право остаться в бизнесе. Выход — стать физическим лицом и не платить налоги. Закон, который принимался с благой целью регулирования рынка, в результате уже сейчас бьёт по государству. Это, как мы и предупреждали, — первый удар бумеранга.

Сейчас очень многие коллеги подали заявление в налоговую инспекцию о закрытии предприятий. Но пока не спешат и надеются на возвращение льготного налогообложения. Начало второго квартала — 1 апреля. Будет не до смеха. Малый бизнес ювелирной отрасли уйдёт из легального сектора. Мы 15 лет призывали производителей ювелирных изделий выйти, грубо говоря, из налогового подполья. Они выстроили легальную стратегию для своих предприятий, привлечённые системой льготного налогообложения — и вот теперь оказались в положении чеховской Каштанки. Одним росчерком пера уничтожается не только целая отрасль, но и доверие к государству. Назад в легальное поле и вообще в бизнес мы людей уже не вернём.

— Возможно, есть какая-то логика выше государственных репутационных издержек?

— Государство потеряет репутацию не только в глазах предпринимателей. Это — вопрос шире экономического патриотизма. Да, для Минфина и его руководителя господина Силуанова терять 3 миллиарда недополученных с отрасли налогов — капля в море.

Но ведь речь идёт о людях. Получается, что министерство финансов не интересует народ. Речь идёт не только об уникальных специалистах, которым надо кормить свои семьи. О тех 130 тысячах, кто окажется за бортом. Но есть и глубинные, стратегические факторы. Это — профессиональная преемственность и школа, уникальная русская художественная ювелирная школа. Да, господа силуановы не заинтересованы в сохранении среды, способной дать стране и миру новых фаберже.

Но продолжение игр в олигополию не менее фатально тем, что производство просто уйдёт в сопредельные страны СНГ, где труд дешевле и границы открываются для беспрепятственного пересечения драгметаллов. Вместо импортозамещения на отечественный рынок хлынут низкопробные изделия уровня восточных базаров.

В ходе экспертного совещания 15 декабря в ИА REGNUM Дмитрий Журавлёв, политолог, директор Института региональных проблем, констатировал: «Погром будет. Но погром будет не только для малых и средних предприятий. Он будет общим. Монополизация приведёт к повышению цены, повышение цены приведёт к понижению спроса. Он и так не очень высокий в сегодняшних условиях. То, что от этого выиграют крупные производители, это иллюзия. Если они и выиграют, то очень ненадолго. Но есть, может быть, менее качественная, но более дешёвая продукция других стран. Например, арабских или Турции. И они придут. Чего крупный отечественный бизнес тоже не выдержит. Если крупный бизнес действительно думает, что этот закон ему поможет, он очень сильно ошибается. А вот для низкокачественного зарубежного товара как раз наступит счастливое время».

«Если будет пройдена точка невозврата, чтобы восстановить отрасль на уровне человеческого ресурса, потребуются десятилетия целенаправленных титанических усилий. При условии, что случится чудо, и государство увидит за мертвыми цифрами живых людей», — резюмировал эксперт.