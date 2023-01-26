Загреб, 26 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провел массовые увольнения чиновников, чтобы удовлетворить западных спонсоров. Такое мнение выразил обозреватель хорватского издания Advance.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам обозревателя, Украина доведена до состояния, когда не может обойтись без западной поддержки, и вынуждена делать всё, что от нее требуют. Уточняется, что после коррупционных чисток Зеленского, страны Запада поспешили сообщить о поставках танков Киеву.

«Украина — государство, пребывающее в глубоком кризисе и борющееся за выживание, а значит, многое ей можно навязать извне», — считает обозреватель Advance.

Журналист также предположил, что увольнения украинских чиновников заранее спланировали, а список людей, которые должны покинуть свои должности, составили за пределами Украины.

Напомним, ранее на Украине произошли крупных отставки. В частности, своих должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора Алексей Симоненко, замминистра развития общин Василия Лозинского.