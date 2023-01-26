Берлин, 26 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Германия может поставить киевскому режиму танки Leopard Украине уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом 26 января в ходе первого визита в бундесвер заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает газета Berliner Morgenpost.

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Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Я думаю, мы доставим наши Leopard, может быть, в конце марта», ― сказал глава оборонного ведомства.

Отвечая на критику федерального правительства в связи с запоздалым решением о поставке основных боевых танков, Писториус сказал, что Германия не колебалась в оказании помощи Украине, а «вела переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января правительство Германии приняло решение о поставках Киеву 14 танков Leopard 2. Они будут направлены за счёт запасов бундесвера. Также свои боевые машины киевскому режиму передадут партнёры ФРГ.

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