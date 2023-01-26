Киев, 26 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Аварийные отключения света ввели 26 января в Винницкой, Одесской и Киевской областях, сообщил в запрещённой в России соцсети украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Sergei Chuzavkov/globallookpress.com Выключение света на территории Украины

По его словам, проблемы с энергоснабжением вызваны «попаданиями в объекты энергетической инфраструктуры». В трёх вышеперечисленных регионах ситуация наиболее сложная.

Он добавил, что ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине распространили информацию о взрывах в Виннице, Одессе, Киеве и Киевской области.